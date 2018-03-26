أعلنت السلطات التركية، يوم الاثنين، ان أنقرة لن تحتاج لشن عملية عسكرية في منبج بريف حلب، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل الكردية، في حال التزمت الولايات المتحدة الامريكية بوعودها بانسحاب هذه الفصائل من المدينة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت صحيفة (ديلي صباح) التركية عن نائب رئيس الوزراء التركي، فكري إيشق قوله، في حديث تلفزيوني، "لقد قطعوا مئات الوعود وذلك في عهد إدارة أوباما خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الدفاع"، مشدداً على أنه "جرى تقديم هذه الوعود رسمياً وتسجيلها جميعاً".

وهددت تركيا سابقاً بطرد المقاتلين الأكراد من مدينة منبج بريف حلب، في حال لم يتم تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اميركا.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, في 10 الجاري, عن توصل بلاده لاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن منبج ، حيث سيشرف البلدان على انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من البلدة.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وتخضع مدينة منبج حاليا لسيطرة وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

واستعادت تركيا ، بالمشاركة مع فصائل "الجيش الحر"، جميع مناطق وبلدات عفرين بريف حلب، بعد حملة استمرت أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب" الكردية منها.

وهددت تركيا سابقاً ان عملية "غصن الزيتون" في سوريا سوف تستمر وستمتد الى كل الحدود، حتى القضاء على من وصفتهم بالإرهابيين.