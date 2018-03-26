جددت سوريا، يوم الاثنين، مطالبتها الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية من الاراضي السورية، والذي يشكل تواجدها، بحسب وصفها، "انتهاكا سافرا للقانون الدولي".

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح لوكالة (سانا)، ان "المسؤولين الأتراك دأبوا على إطلاق التصريحات مؤخرا بان القوت التركية ستنسحب من الاراضي السورية بمجرد زوال الخطر الأمني الذي شكله تواجد المسلحين في عفرين".

وأضاف المصدر "إذا أخذنا على محمل الجد لمرة واحدة تصريحات المسؤولين في النظام التركي المخادعة والفاقدة لأدنى درجات الصدقية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما دام الخطر الأمني المزعوم قد زال فماذا تنتظر حكومة حزب العدالة والتنمية لسحب قواتها الغازية من سورية والذي يشكل تواجدها انتهاكا سافرا للقانون الدولي”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وصفت مؤخرا سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين بأنه "عمل غير مشروع"، و "يتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مطالبة تركيا "بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها".

وأعلن الجيش التركي صباح يوم السبت، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في ريف حلب.

و بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر"، منذ 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" ، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي ، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي ، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

وهددت تركيا بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.

يشار الى ان السلطات السورية اعلنت مرارا رفضها التواجد التركي في بعض المناطق السورية, وطالبت بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بأنه "عدوان ".