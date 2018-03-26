قررت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية قضية تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا ،في أسوأ أزمة دبلوماسية بين موسكو والغرب.

وذكر البيت الابيض، في بيان ، نشرته وكالات انباء، ان "الادارة الامريكية قررت طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا من الأراضي الأمريكية، وأعطتهم مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد".

كما أمرت الإدارة الأمريكية أيضاً "بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل، على خلفية القضية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن قرار إغلاق القنصلية الروسية في سياتل جاء "لوجودها بالقرب من قاعدة للغواصات الأمريكية ومواقع لشركة "بوينغ".

وبالتزامن مع القرار الأمريكي، اتخذت 14 دولة أوروبية قراراً مماثلاً وأعلنت عن طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، حيث أمهلت الحكومة الألمانية 4 دبلوماسيين روس 7 أيام لمغادرة أراضيها, كما قررت اوكرانيا طرد 13 دبلوماسيًا روسيًا .

من جهته، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، دونالد توسك، أن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت إبعاد دبلوماسيين روس من أراضيها تضامنا مع الموقف البريطاني .

بالمقابل، اعرب الكرملين عن "الاسف" لقرار الحكومات الغربية طرد الدبلوماسيين الروس، مبينا ان رد فعل موسكو سيقوم على "مبدأ المعاملة بالمثل".

بدورها، أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار دول الاتحاد الأوروبي، قائلة ان هذه الدول "تفسر التضامن مع بريطانيا بشكل مختلف"، وأكدت موسكو أنها سترد بشكل "مناسب" على القرار الأمريكي.

واتخذت بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري مجموعة من الإجراءات ضد روسيا على خلفية تسميم العميل السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، منها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

وتم العثور في الرابع من آذار الجاري، على العقيد السابق سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري البريطانية، ووفقا للجانب البريطاني، ووفقا للجانب البريطاني، فقد تم تسميمهما بغاز الأعصاب، في حين تنفي موسكو قطعيا أي تورط في تسميم سكريبال.

سيريانيوز