أصدرت رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، قرارا ينص على فرز 6692 مهندسا إلى الجهات العامة في الدولة.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن القرار يتضمن "فرز المهندسين خريجي العام الدراسي 2015- 2016 والمهندسين الذين تقل معدلات تخرجهم عن 60 بالمئة من السنوات السابقة وتقدموا بطلباتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء"

وجاء ذلك بعد تشكيل لجنة وزارية لتحديد احتياجات الجهات العامة من المهندسين واقتراح آلية توزيعهم عليها بزيادة أعداد المفرزين إلى الوزارات الاختصاصية وفرز المهندسين الأوائل على الجامعات الحكومية.

واعتمدت عملية الفرز معايير منها حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين ورغبات المهندسين وتناسبها مع الحاجات المعلنة وتسلسل معدلات التخرج حيث يتم الفرز وفقا لتسلسل درجة المعدل وحتى يتم تأمين العدد المطلوب وفق حاجات الجهات العامة.

ويمكن للراغبين الاطلاع على نتائج الفرز على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء.

واصدرت رئاسة مجلس الوزراء في تموز الماضي, القرار /1579/ لعام 2017 المتضمن المعايير التي يتم بها فرز المهندسين بطريقة مؤتمتة, ويتم ذلك وفق حاجة الجهات العامة من المهندسين, رغبات المهندسين وتناسبها مع اختصاصاتهم, تسلسل معدلات التخرج.

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً في عام 2016 تضمن فرز عدد من المهندسين من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية إلى الجهات العامة.

سيريانيوز