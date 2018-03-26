كشفت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية عن توقيع عقد بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لاستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر بوسط سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر الأحد، عن مصادر في الوزارة ،قولها أن "مدة العقد تبلغ 50 عاما وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن."

وأضافت المصادر أنه "تم الاتفاق على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين لتكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30 بالمئة من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن الكميات المنتجة".

وكان مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، غسان خليل، أكد عودة الشركة للإنتاج في مناجم فوسفات خنيفيس والمناجم الشرقية بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، موضحا نسعى ضمن خططنا الموضوعة لزيادة الإنتاج والعودة للتصدير كما كان في السابق"، مشيرا إلى أن كميات الفوسفات الموردة لشركة الأسمدة بلغت منذ بداية العام الحالي وإلى 6 مارس نحو 60 ألف طن وبمعدل 1200 طن يوميا.

وكانت روسيا وضعت يدها على أكبر منجمي فوسفات في حزيران 2017 وهما الشرقية وخنيفيس حيث بدأت شركة “إس تي ن جي” الروسية التابعة لـ “ستروي ترانس غاز” أعمال صيانة في المنجمين ، بعد أن قيّمت الأضرار و التكلفة الكلية للصيانة، على أن يبدأ الإنتاج في وقت لاحق.

يذكر أن سوريا , قبل بدء الأزمة 2011، كانت تدرج ضمن أكبر خمسة دول مصدرة للفوسفات في العالم, وأبرز مناجمها الشرقية وخنيفيس .