أفادت وكالة الأنباء (سانا)، يوم الاثنين، ببدء التحضيرات لإجلاء الدفعة الثالثة من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعربين وعين ترما باتجاه ادلب.

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وأوضحت الوكالة انه "تم تجهيز 41 حافلة تقل 2701 شخص بينهم 590 مسلحا وتجميعها على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في وقت لاحق اليوم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري."

وخرجت منذ يوم الأحد دفعتين من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعربين وعين ترما ، عبر ممر عربين، باتجاه محافظة إدلب، بموجب اتفاق تسوية.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.