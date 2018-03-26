ارتفع عدد ضحايا حريق نشب يوم الأحد في مركز تجاري بمدينة كيميروفو الروسية إلى 64 قتيلاً، فيما لا يزال آخرين في عداد المفقودين

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف قوله يوم الاثنين بأن حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري بمدينة كيميروفو الروسية ارتفعت إلى 64 قتيلا.

وأضاف بوتشكوف أن "عددا من الأشخاص لا يزال في عداد المفقودين".

وبدوره قال نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات أندريه مامشينكوف، أن "أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام".

وبحسب وزارة الطوارئ بلغت مساحة الحريق 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للعب الأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.

ونشب الحريق في الطابق الأعلى من المبنى، بسبب مخالفات في تركيب واستغلال الشبكات الكهربائية داخل مبنى المركز، استناداً لترجيحات.

ولايزال الخبراء يدرسون فرضيات أخرى للحادث، بما فيها فرضية اشتعال النيران بفعل فاعل.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو في تشرين الأول الماضي حريقاً ضخماً اتى على سوق لمواد البناء على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة، لم يسفر عن وقوع اصابات.

سيريانيوز