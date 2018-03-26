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الحكومة تحدد الأول والثامن من نيسان القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح الغربي والشرقي
الاخبار المحلية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق لـ 1 و 8 نيسان 2018 ، بمناسبة عيدي الفصح المجيد الغربي والشرقي.


ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نسخة من البلاغ، الذي نص على ان تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس المصادفين في الـ 21 والـ 22 من آذار الجاري بمناسبة عيد الأم.

سيريانيوز
2018-03-26 08:43:37
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