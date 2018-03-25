فقد السويسري روجيه فيدرر المصنف اول صدارة التصنيف العالمي بعدما فقد لقبه بطلا لدورة ميامي الاميركية الدولية في كرة المضرب، ثاني دورات الماسترز للالف نقطة، بخسارته امام الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس الصاعد من التصفيات 6-3 و3-6 و6-7 (4-7) في الدور الثاني.

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وسيتنازل فيدرر عن الصدارة للاسباني رافايل نادال الغائب عن الدورة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي امام السويسري، بسبب الاصابة، علما بانه كان انتزعها منه منتصف شباط الماضي ببلوغه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية وبات اكبر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي.



وهي المباراة الاولى لفيدرر في دورة ميامي حيث اعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الـ32 الاوائل، وكلفته خسارة اللقب الثاني على التوالي بعد الاول الاحد الماضي عندما سقط امام الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المباراة النهائية لدورة انديان ويلز الاميركية، اولى دورات الماسترز للالف نقطة.



وكان فيدرر (36 عاما) يحتاج الى بلوغ ربع نهائي ميامي للاحتفاظ بالصدارة، كون الفارق بينه وبين نادال كان 290 نقطة فقط.



وبعدما حسم المجموعة الاولى بسهولة 6-3 في 34 دقيقة، عانى فيدرر كثيرا امام انتفاضة الاسترالي الذي واجهه للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية.



ورد كوكيناكيس التحية لفيدرر في المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها 6-3 في 38 دقيقة، قبل ان يواصل صموده في الثالثة الحاسمة وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6، فاحتكما الى الشوط الفاصل الذي استهله الاسترالي جيدا بتقدمه 2-صفر، قبل ان يدرك فيدرر التعادل 2-2 ثم 3-3.



لكن كوكيناكيس المصنف 175 عالميا استعاد التفوق وتقدم 5-3 ثم 6-4 قبل ان يحسمه في صالحه 7-4 وبالتالي المجموعة بعد 70 دقيقة.



ويلتقي كوكيناكيس في الدور المقبل مع الاسباني فرناندو فرداسكو الحادي والثلاثين والفائز على مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز 4-6 و6-صفر و6-2.