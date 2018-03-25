فاز الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري بسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا وان" اليوم الأحد بعدما تفوق على جميع منافسيه على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن.

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واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث ليتعزز موقع الفريق الأحمر بصعود سائقيه لمنصة التتويج في مستهل الموسم.



وبعد انطلاق هاميلتون من المركز الأول نجح فيتل، لدى خروجه من منطقة الصيانة، في تجاوزه في منتصف السباق بعد دخول سيارة الأمان الافتراضية إثر توقف سيارة هاس بقيادة الفرنسي رومان غروجان بعد 24 لفة.



وبعد ذلك فشلت جميع محاولات سائق مرسيدس في العودة للمقدمة.



فقد عمل فيتل بكل ما أوتي من خبرة ومهارة على الحفاظ على تقدمه حتى وصوله خط النهاية.



واحتل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق رد بول المركز الرابع وفشل مرة أخرى في الصعود لمنصة التتويج في سباق بلاده وأمام جماهير مواطنيه.