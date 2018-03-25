حصلت شركة "سامسونج" على براءة اختراع لتكنولوجيا جديدة لشحن الأجهزة لاسلكيا، إذ لا تتطلب حتى أن يبقى الهاتف على لوحة الشحن، بل يمكن شحنه وهو على مسافة بعيدة عن جهاز الشحن.

وذكر موقع "تك رادار" الأمريكي، انه في الوقت الحالي، تشحن أجهزة الشحن اللاسلكية المستخدمة مع هواتف Apple و Samsung دون الحاجة إلى توصيل الأسلاك فعليًا لكنها تتطلب وجود الجهاز على قاعدة الشحن.

وتابع الموقع، تم نشر براءة الاختراع من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة "سامسونج" تقوم بتطوير شاحن لاسلكي فعليًا أم أنها قد حصلت على براءة اختراع فقط قبل أي شخص آخر.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وافقت في كانون الأول 2017 ، على شاحن لاسلكي مماثل يسمى WattUp ، تم تطويره من قبل شركة Energous الناشئة، ويستخدمWattUpp ترددات الراديو لشحن الأجهزة المحمولة على مسافة تصل إلى 3 أقدام.

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