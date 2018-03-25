تطرح شركة "غوغل" قريباً ميزة ارسال مدفوعات بين الأشخاص باستخدام مساعدها الشخصي، وذلك لمستخدمي هواتف "أندرويد" و"أيفون".

وقال موقع theverge ان "الميزة ستمكن المستخدمين في الولايات المتحدة من إرسال الأموال من خلال الطلب من المساعد الشخصي صوتيًا إرسال مبلغ معين لأحد الأشخاص، ليقوم المساعد الشخصي بإرسال الأموال من خلال Google Pay بعد أن تقوم باتباع عدد من الخطوات التي يقدمها لك. وسيكون على المُستقبل أيضًا إعداد Google Pay لتلقي الأموال".

وبين الموقع انه اذا قمت بإرسال أموال من قبل باستخدام زر $ على Gmail، فعلى الأرجح لديك حساب Google Pay، وستتمكن من استخدامه بداخل مساعد غوغل الشخصي.

أما إذا كنت لا تملك حساب Google Pay فسيُطلب منك إعداد حساب في أول مرة تطلب فيها إرسال الأموال، بحسب المصدر، وستطلب المعاملات لإرسال الأموال من خلال مساعد جوجل المصادقة على الأمر بخلاف صوتك، سواء باستخدام بصمة إصبعك أو كلمة مرور غوغل.

وتقول الشركة أن "المدفوعات عبر مساعد جوجل الصوتي ستكون متوفرة خلال الأشهر المقبلة"؛ لكن ليس من الواضح حتى الآن نوع المصادقة أو التأكيد المطلوب لإرسال الأموال في حال استخدام مكبر صوت غوغل.

وكانت "آبل" قدمت ميزة ذكية شبيهة، حيث يمكن الطلب من المساعد الصوتي "سيري" إرسال أموال لشخص ما وسيُطلب منك تحديد ما إذا كنت ترغب في استخدام Apple Pay أوVenmo أو Square Cash.

سيريانيوز