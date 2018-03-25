طور باحثون قبعة بيسبول حديثة مزودة بالليزر، والتي يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه المختلفة مثل Face ID المدمج بهاتف أيفون X الجديد من أبل.

ووفقا لموقع "ماشابل" الأمريكي، قام باحثون من جامعة فودان في الصين والجامعة الصينية في هونج كونج، وجامعة إنديانا، وشركة على بابا، بتطوير القبعة.

وأوضح الموقع انه يوجد داخل القبعة مجموعة من أضواء LED صغيرة الحجم، وعند ارتدائها تبرز الأضواء مجموعة من النقاط التي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية، لكن يمكن لأنظمة التعرف على الوجه اكتشافها بسهولة، ومع ظهور النقاط في مواقع استراتيجية، يتم خداع ميزةFace ID وغيرها من أدوات إلغاء القفل والتحقق المماثلة.

ولفت الموقع الى انه يمكن وضع أضواء LED تحت شعر الشخص الحقيقي أو تحت شعر مستعار، أو حتى إخفائها تحت مظلة، وليس داخل قبعة فقط.

ويزعم الباحثون إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لتفادى كاميرات المراقبة وانتحال هوية بعض الضحايا، فباستخدام القبعة تم خداع نظام التعرف على الوجه FaceNet بشكل غير صحيح، وقام بتحديد أفراد عشوائيين واعتبرهم مشاهير خلال 70 ٪ من الحالات، حيث تدمر النقاط الصغيرة التي توضع على وجوه أولئك الذين يرتدون القبعة، تكنولوجيا الخرائط المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجه.

سيريانيوز