كشف موقع تخصصي، إن "آبل" ستكشف عن جهاز أيباد جديد منخفض التكلفة، يستهدف المعلمين والطلاب.

وقال مارك جورمان من موقع "بلومبرغ"، ان الشركة ستكشف عن الجهاز الجديد في شيكاغو الأسبوع المقبل، حيث قامت بتطوير الجهاز الذى يركز على التعليم فى محاولة لجذب الطلاب والمدرسين.

ويأتي الاعلان عن الجهاز الجديد، بعدما حققت "مايكروسوفت" و"جوجل" نجاحا في سوق التعليم خلال السنوات الأخيرة، بفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية منخفضة التكلفة.

ويأتي جهاز الـ iPad الأقل تكلفة من Apple بسعر 330 دولارًا، وهو سعر يعد مرتفعا أيضا مقارنة بالأجهزة الأخرى، ولا توجد تفاصيل حول تكلفة جهاز iPad الجديد حتى الآن.

وأطلقت شركة "آبل" مؤخرا نسخة آيباد برو في مؤتمر المطورين WWDC العام الماضي، وجاء الطراز الجديد بحجم مختلف مع شاشة 10.5 بوصة، وشمل ميزات ومواصفات محدثة، بالإضافة إلى أن الكاميرا نفسها الموجودة في iPhone 7.

وكشف الموقع بأن "آبل" تعمل أيضاً على كمبيوتر محمول جديد من نوع "ماك بوك" سيكلف أقل من 1000 دولار، وهو ما يحتمل أن يحل محل جهاز ماك بوك إير، ولكن لن يتم طرحه في الحدث المقبل.

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