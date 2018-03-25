سقط قتلى وجرحى بينهم أطفال، يوم الأحد، جراء حريق اندلع بمركز تجاري بمدينة كيميروفو الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن اجهزة الطوارئ الروسية ان عدد الضحايا ارتفع إلى 40 قتيلا و69 مصابا، بينهم 40 طفلا.

وفي وقت سابق جاء في بيان صدر عن لجنة التحقيقات الروسية، أن "الحريق أودى بحياة 5 أشخاص هم طفل وثلاث نساء ورجل، فيما تم إسعاف 32 شخصا ، نقل 30 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقالت مصادر في أجهزة الطوارئ إن "الشرطة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن 35 شخصا قد يكونون داخل المبنى المحترق ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، من بينهم 19 طفلا و16 من الكبار".

من جانبه، قال مصدر في أجهزة الأمن المحلية إن "ثلاثة أطفال كانوا في عداد المفقودين جراء الحريق، تم تحديد مكان تواجدهم وجميعهم على قيد الحياة".

وكانت السلطات أفادت في وقت سابق من يوم الاحد بأن أربعة أشخاص، هم ثلاثة أطفال وامرأة، لقوا حتفهم جراء الحادث، مشيرا إلى جثث الضحايا التي كانت ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي، وتم العثور عليها أثناء أعمال الإنقاذ في المبنى.

بينما قالت أجهزة الطوارئ أن 20 شخصا تم إنقاذهم من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى، الذي امتد الحريق فيه على مساحة 1,5 ألف متر مربع.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو في تشرين الأول الماضي حريقاً ضخماً اتى على سوق لمواد البناء على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة، لم يسفر عن وقوع اصابات.

سيريانيوز