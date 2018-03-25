تعزيزات عسكرية تركية تتجه للحدود السورية الاخبار المحلية شارك

أرسلت أنقرة، مساء الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواتها المتواجدة قرب الحدود السورية.

وقالت وكالة (الأناضول) ان تعزيزات عسكرية جديدة وصلت ولاية أديمان جنوبي تركيا. وبينت الوكالة إنّ القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، انطلقت من ولاية أرضروم شرقي تركيا. وأعلن الجيش التركي، يوم السبت، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من السيطرة مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 كانون الثاني الماضي. سيريانيوز

2018-03-25 15:31:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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