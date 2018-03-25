قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن بلاده ستحقق أهداف عملية "غصن الزيتون" من خلال السيطرة على مدينة تل رفعت شمالي سوريا خلال وقت قصير أيضا.

واضاف أردوغان خلال إلقاء كلمة في مؤتمر لفرع حزب "العدالة والتنمية" في ولاية طرابزون شمالي شرقي تركيا، انه ما لم تقم واشنطن بإخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من منبج، ستضطر تركيا لتحقيق ذلك بالتعاون مع سكان المنطقة.

ونفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وجود تفاهم مع تركيا بشأن مدينة منبج شمال سوريا، وذلك عقب تصريحات من وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قال فيها إن أنقرة وواشنطن لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن مدينة منبج، ولكنهما توصلتا إلى "تفاهم" في هذه المسألة.

ودعا الرئيس التركي، الولايات المتحدة إلى تسلّم السيطرة في منطقة منبج، وتسليمها إلى أصحابها الحقيقيين.

في وقت سابق، اتهمت تركيا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بأنها لم تف بوعودها بشأن انسحاب قوات حماية الشعب الكردية (قوات الدفاع الذاتي للأكراد السوريين) من منبج بعد أن قامت الجماعات المسلحة الكردية بتحرير المدينة من المجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران 2016.

وكان أردوغان قال يوم السبت، أشقاؤنا يبعثون برسائل يطالبون فيها تركيا بإحلال الأمن والاطمئنان والاستقرار، بدءا من تل رفعت ومنبج و تل أبيض ورأس العين وكل المناطق هناك.

وكان الجيش التركي اعلن في وقت سابق اليوم فرض السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بعد أسبوع من السيطرة مركزها يوم 18 اذار نتيجة عملية غصن الزيتون العسكرية التي أطلقتها تركيا في 20 كانون الثاني بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر"، ضد المسلحين الأكراد.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

يشار الى ان انقرة اعلنت عدة مرات أنها ستطهر كامل المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، مشيرة الى أنها تعمل في الأرض السورية بدعوة من السكان المحليين الذين يعانون من اضطهادات المسلحين الأكراد.

سيريانيوز