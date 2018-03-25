وضع مجلس الوزراء، يوم الأحد، خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية، وخطة لعودة الأهالي المهجرين إلى مدنهم وقراهم.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان مجلس الوزراء وضع في جلسته المنعقدة برئاسة عماد خميس، خطة لإعادة اعمار للغوطة الشرقية بشكل يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية، ويتوافق مع محددات التخطيط الاقليمي، إضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.

وتابعت الوكالة ان المجلس طلب من كل الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة، من مدارس ومخافر شرطة ومراكز صحية ومشاف ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وازالة الانقاض وتعبيد الطرقات اليها.

كما كلف المجلس الوزارات بعقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين الى المؤسسات الحكومية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، مع بدء ترميم الابنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أفادت (سانا) ان مجلس الوزراء كلف وزارتي الادارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والاسكان، وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من جهة حرستا "البانوراما"، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.

ويأتي توجه الحكومة ووضع خطة إعادة إعمار للغوطة الشرقية، بعد أن بسط الجيش النظامي سيطرته على 90% من مساحة الغوطة، خاصة بعد التوصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في أربع بلدات في آن معاً، لتبقى مدينة دوما فقط في يد فصيل "جيش الإسلام" المعارض.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوع الماضي، التوسع بأعداد مراكز الإيواء لاستقبال النازحين من الغوطة الشرقية، كما قرر تأمين التمويل اللازم لشراء محصول القطن من الفلاحين بأسعار تشجيعية للحفاظ على هذه الثروة الزراعية والوطنية المهمة.

سيريانيوز