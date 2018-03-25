ضبط الجيش الأردني، يوم الأحد، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على الحدود الأردنية السورية، وقبض على ثلاثة من المنفذين، في حين تراجع الآخرين باتجاه الأراضي السورية.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، نشرته وسائل اعلام، أن "القوات الأردنية تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات،حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 3 منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري ".

وتابع البيان "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح، و611 قطعة حشيش و103010 قرص ترامادول و223 ألف قرص كبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وكان الجيش الأردني أعلن في 3 آذار الجاري انه أحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود الأردنية- السورية.

وسبق أن ضبطت السلطات الأردنية عدة محاولات تسلل غير شرعية و تهريب لممنوعات منها المخدرات والسلاح بين سوريا والأردن, وقتل بعض منفذيها واعتقل آخرين.

وتمتد الحدود الأردنية السورية لنحو 378 كيلومتر، تنتشر على طولها نحو 45 نقطة عبور غير شرعية بين البلدين، ويعيش على الأراضي الأردنية ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ, وفقا لتصريحات رسمية أردنية.

سيريانيوز