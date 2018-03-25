أعلنت وزارة الدفاع الروسية،يوم الأحد، أن أكثر من 500 مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر "مخيم الوافدين" الإنساني.

ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الدفاع الروسية قولها ان "خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا، عبر المعابر الإنسانية المخصصة لذلك".

وكانت الدفاع الروسية ذكرت في بيان سابق أن أكثر من 1700 مدني غادروا أمس مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عبر معبر مخيم الوافدين.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18شباط الماضي، شن حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".