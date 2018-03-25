أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، يوم السبت،ان الانتقادات حول عملية "غصن الزيتون" والتي تشنها تركيا في سوريا صادرة من دول وأطراف على صلة مع "الارهابيين".

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ونقلت وسائل اعلام عن يلدريم قوله، خلال مشاركته في فعالية بجامعة "حسن كاليونجو"، بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، ان "بلاده تتعرض لانتقادات لاذعة، رغم جميع الأعباء الملقاة على عاتقها، والأثمان التي تدفعها، بسبب أزمات المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عبر، يوم الجمعة، عن انزعاجه من الانتقادات الدولية بسبب العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في عفرين بريف حلب.

ودانت عدة دول مايجري في عملية عفرين، معربة عن قلقها من التطورات الحاصلة هناك، حيث أسفرت عمليات "غصن الزيتون" عن سقوط ضحايا، وسط اتهامات الأكراد للقوات التركية بانها المسؤولة عن قتل المدنيين، في حين تنفي أنقرة ذلك، مؤكدة أن عملياتها تستهدف مقاتلين أكراد تصفهم بالإرهابيين ، في ظل توارد انباء عن نزوح الالاف من المنطقة، هربا من العمليات العسكرية.

واعلن الجيش التركي امس السبت السيطرة الكاملة على قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد حملة استمرت أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وهددت تركيا بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.