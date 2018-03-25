حددت رئاسة مجلس الوزراء، موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، اعتبارا من صباح يوم الجمعة القادم، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان "رئاسة مجلس الوزراء ذكرت في بلاغها ببدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل الثلاثين من آذار الجاري بحيث يتم تقديم الساعة ستين دقيقة."

ويجري العمل بالتوقيت الصيفي في سورية اعتبارا من آخر جمعة من شهر آذار من كل عام فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من آخر جمعة من شهر تشرين الأول.

وتعمل سوريا بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي، في بداية موسم الخريف.

يشار إلى أن هناك أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي, وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.

سيريانيوز