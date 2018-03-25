بلغ عدد المدنيين الذين خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين، يوم الأحد، نحو 1100 شخص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن "1092 مدنيا خرجوا اليوم الأحد من غوطة دمشق الشرقية مستخدمين معبر مخيم الوافدين".

وتابعت الوزارة أكدت الوزارة، أن "جميع المدنيين الخارجين يتلقون وجبات ساخنة" .

وكانت الدفاع الروسية قالت في وقت سابق يوم الأحد، ان نحو 500 شخص خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين الإنساني.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة ان "المدنيين بدأوا يعودون إلى منطقتي سقبا وكفر بطنا، وأن عناصر الجيش الروسي يقدمون وجبات غذاء ساخنة وماء، والخدمات الطبية اللازمة.

وبلغ عدد الذين خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية من جميع الممرات حتى الآن بلغ 106182 شخصا.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، شن حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".

سيريانيوز