أفادت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الأحد، بأنه تم تجهيز ٢٥ حافلة على متنها عشرات المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعربين وعين ترما وزملكا وتجميعها على أطراف معبر عربين، تمهيدا لنقلهم إلى إدلب.

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن الحافلات بدأت الدخول إلى أطراف بلدة عربين بالغوطة الشرقية لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين إلى إدلب.

وكانت الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم تضمنت 17 حافلة بداخلها 981 شخصاً خرجت مساء السبت، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري عبر ممر عربين باتجاه محافظة إدلب.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".

سيريانيوز