أفادت وكالة الأنباء (سانا)، بأن الجيش النظامي تمكن من تحرير 8 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت خرجت أول دفعة من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما.

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وأشارت الوكالة إلى "وصول 8 من المختطفين عبر ممر عربين المؤدي إلى أطراف حرستا، حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي ".

وفي سياق متصل، بينت الوكالة انه تم "خروج مساء أمس ، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، دفعة أولى من المسلحين الذين رفضوا المصالحة مع عائلاتهم عبر ممر عربين باتجاه محافظة إدلب ".

وأوضحت الوكالة أن الدفعة الأولى تضمنت “17 حافلة بداخلها 981 شخصا من المسلحين وعائلاتهم تم إخراجهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما ".

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".