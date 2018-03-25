دعا مجلس "سوريا الديمقراطية" المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات لأهالي منطقة عفرين الذين فروا من مناطقهم هربا من العمليات العسكرية التي شنتها تركيا منذ كانون الثاني الماضي.

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وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في المجلس زوزان علوش، في لقاء أجرته وكالة أنباء (هاوار) الكردية، أن "أغلبية السكان الذين خرجوا من مدينة عفرين يرفضون الخروج من نطاق الإقليم خشية من أن تقوم تركيا بتغيير ديموغرافي فيه".

واشارت الى ان المنظمات التي تقوم بالمساعدة "قليلة بالنسبة لحجم المعاناة، وهذا يلزم تدخل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الطبية ومفوضية شؤون اللاجئين حتى تستطيع مساعدة هذا العدد الكبير من النازحين".

وكانت الأمم المتحد أعلنت سابقاً، ان هناك ما بين 50 و70 ألف شخص في مدينة عفرين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأعلن الجيش التركي صباح يوم السبت، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في ريف حلب.

و بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر"، منذ 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" ، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي ، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي ، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

وأسفرت عمليات "غصن الزيتون" عن سقوط ضحايا، وسط اتهامات الأكراد للقوات التركية بانها المسؤولة عن قتل المدنيين، في حين تنفي أنقرة ذلك، مؤكدة أن عملياتها تستهدف مقاتلين أكراد تصفهم بالإرهابيين ، في ظل توارد انباء عن نزوح الالاف من المنطقة، هربا من العمليات العسكرية.

وهددت تركيا بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.