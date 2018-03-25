سقط عدد من الجرحى، يوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مبنى الحزب وسط مدينة جرابلس، مما أسفر عن سقوط جرحى بينهم أطفال.

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب جرابلس.

والحادث هو الثالث من نوعه خلال هذا الشهر، حيث انفجرت في 20 الشهر الجاري سيارة مفخخة في قرية الحلونجي على أطراف مدينة جرابلس مستهدفة حاجزاً "للجيش الحر"، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

كما استهدف تفجير سيارة مفخخة في 8 الشهر ذاته، حاجز للشرطة الحرة عند المدخل الجنوبي لمدينة جرابلس بريف حلب ، ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وكانت قوات الشرطة والأمن العام في مدينة جرابلس والتي تم تدريبها في مدينة مرسين التركية باشرت عملها في المدينة بداية عام 2017، وهي المسؤولة عن ضبط الأمن في المدينة.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا، منذ 24 آب 2016، في اطار عملية "درع الفرات"، ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش"،استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات، وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار 2017.

يذكر أن مدينة جرابلس تعد المدينة الأولى التي سيطرت عليها فصائل "الجيش الحر" والقوات التركية خلال عملية "درع الفرات" وذلك بعد طرد مقاتلي "داعش" منها.