أقصى الفرنسي بنوا بير الصربي المصنف أول عالميا سابقا نوفاك ديوكوفيتش، من الدور الثاني لدورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة لهذا الموسم، بفوزه عليه 6-3 و6-4.

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وتأتي الخسارة الجديدة لتزيد من معاناة ديوكوفيتش للعودة الى مستواه، بعد غيابه لأشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في المرفق، وغيابه لشهر إضافي هذا الموسم بسبب عملية جراحية طفيفة لمعالجة الاصابة.



وتمكن بير المصنف 47 عالميا، من كسر إرسال ديوكوفيتش المتوج بلقب ميامي ست مرات، مرة أولى في الشوط السابع من المجموعة الأولى، ومرتين في المجموعة الثانية (الشوط السادس والعاشر)، علما ان الصربي رد بكسر إرسال منافسه في الشوط السابع من المجموعة الثانية أيضا.



وبين المجموعتين، تمكن بير البالغ من العمر 28 عاما، من الفوز في خمسة أشواط متتالية، ليحسم الأولى 6-3 ويتقدم في الثانية 1-صفر.



وكان ديوكوفيتش (30 عاما) قد أخفق في دورة انديان ويلز الاميركية، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، والتي أقيمت مباشرة قبل دورة ميامي، اذ خسر أيضا في مباراته في الدور الثاني (الأولى عمليا بعد إعفاء المصنفين الأوائل من خوض الدور الأول) أمام الياباني المغمور تارو دانيال.