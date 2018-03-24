تختبر "غوغل" ميزة جديدة على "يوتيوب " وهي تصغير حجم الفيديو إلى صورة مصغرة على جانب الشاشة، تستمر في العمل اثناء التصفح على جهاز الحاسب.

وقال موقع theverge ، إن هذه الميزة متوفرة لمجموعة صغيرة من المستخدمين كنسخة تجريبية، فإذا كنت من ضمن هذه المجموعة فهذا يعني أنك ستتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو والتصفح في وقت واحد على اليوتيوب.

لم توضح "يوتيوب" ما إذا كانت ستطرح هذه الميزة على نطاق واسع لبقية المستخدمون ام لا، ولكنها ستكون ميزة مفيدة جداً ورائعة لمستخدمون الحاسب.

يشار الى ان هذه الميزة موجودة حالياُ على تطبيق اليوتيوب في نظام أندرويد وiOS ولكن لم يتم عرضها من قبل على أجهزة الحاسب.

سيريانيوز