انضم أحد مؤسسي تطبيق "واتس أب" إلى حملة طالبت المستخدمين بحذف "فيسبوك" والتخلي عن استخدامه، وذلك عقب حادثة اختراق بيانات 50 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر.

وقال Brian Acton في تغريدة على "تويتر"، إنه حان الوقت للتوقف عن استخدام فيسبوك"، دون أي إضافات، وذلك ضمن حملة تحمل هاشتاغ #deletefacebook

وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأميركية و "أوبزرفر" البريطانية قالتا أن شركة أميركية سرقت معلومات من 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" في أكبر خرق من نوعه لـموقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، لاستخدامها في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

و Brian Acton هو أحد مؤسسي "واتس اب"، وحقق ثروة هائلة بعد استحواذ "فيسبوك" على "واتس اب" في الـ2014.

وترك براين عمله في"فيس بوك" و انضم مؤسسة "سيغنال" وهي مؤسسة غير ربحية تهتم في مجال التشفير والخصوصية ولديها تطبيق شهير للمراسلة باسم "سيغنال".

سيريانيوز