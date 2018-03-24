كشف تقرير، إن شركة "سامسونغ" تقدمت للحصول على براءة اختراع لتطوير شاشة هاتف ذكي قابلة للتمدد عند سحب الجوانب.

ونشر موقع fonearena الهندي، إنه يمكن للمستخدمين الاعتماد على الهواتف المزودة بهذا الشاشات كهواتف محمولة وكأجهزة لوحية في نفس الوقت بسبب قابلية الشاشة للتمدد.

ووفقا لملفات براءة الاختراع، التي قدمتها الشركة في 2017، فيتكون هذا النظام من ثلاث لوحات، الشاشة الرئيسية، وهى الشاشة التي يمكن للمستخدم رؤيتها عند استخدام وضع الهاتف العادي، أما للحصول على شاشة أوسع، فسيكون على المستخدم سحب الجانبين الأيم والأيسر إلى الخارج، حيث سيتحول الهاتف إلى جهاز لوحى في النهاية.

وكانت شاشات العرض القابلة للطى مجال حديث العديد من الشركات التقنية، خاصة بعدما أعلنت الكثير منها عن رغبتها في تطوير هواتف مزودة بهذه التقنية، فيما كان هاتف ZTE Axon M هو أول هاتف يمتلك هذا الأمر بالفعل.

سيريانيوز