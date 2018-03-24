أعلنت شركة "جوجل"، التابعة لمجموعة ألفابت، أنها ستطلق "مبادرة جوجل نيوز" بهدف القضاء على الأخبار الوهمية على الإنترنت وأثناء مواقف الأخبار العاجلة.

وقال محرك البحث "جوجل" في تدوينة، إنه يخطط لإنفاق 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتحسين دقة وجودة الأخبار التي تظهر على منصاته.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيها "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" ردود فعل غاضبة بسبب دورها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، لسماحها بنشر معلومات كاذبة وكيدية ربما أثرت على الناخبين لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفى تدوينة منفصلة قالت "جوجل"، إنها ستطلق "أداة للمساعدة في الاشتراك في الإصدارات الإخبارية".

وستسمح الخدمة للمستخدمين بشراء اشتراك في مواقع إخبارية مشاركة باستخدام حسابهم على جوجل وإدارة جميع اشتراكاتهم في مكان واحد.

وقالت "جوجل" إنها ستطلق خدمة الاشتراك في الأخبار مع "فاينانشال تايمز" و"نيويورك تايمز" و"لو فيجارو" و"ذا تليجراف" وإصدارات أخرى.

وذكر محرك البحث العملاق أنه يخطط لإضافة مزيد من الإصدارات الإخبارية قريبا.

سيريانيوز