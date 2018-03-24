خسر منتخب السويد أمام نظيره التشيلي 1-2 السبت في مباراة دولية ودية على ملعب "فريندز ارينا" في سولنا قرب ستوكهولم، في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

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وتقدم بطل أمريكا الجنوبية في الدقيقة 22، عبر لاعب وسطه أرتورو فيدال، بتسديدة رائعة على الطائر، سكنت الشباك.



لكنه لم يهنأ بهذا التقدم سوى دقيقة واحدة، بعدما عدل أولا تويفونين الكفة للمنتخب السويدي، بتسديدة قوية من داخل المنطقة.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الجناح الشاب ماركوس بولادوس، هدف الانتصار للمنتخب اللاتيني، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس السويدي، كريستوفر نوردفيلت، بتسديدة أرضية سكنت الشباك.



وتأهلت السويد من الملحق الاوروبي بعد ان حرمت ايطاليا من المشاركة في النهائيات لاول مرة منذ 60 عاما بفوزها عليها 1-صفر ذهابا وتعادلها معها سلبا في الاياب.



وتلعب السويد في النهائيات التي تستضيفها روسيا من 14 حزيران الى 15 تموز، ضمن المجموعة السادسة مع المانيا حاملة اللقب والمكسيك وكوريا الجنوبية، في حين فشلت تشيلي، بطلة اميركا الجنوبية (كوبا اميركا) عامي 2015 و2016، في حجز مقعد لها.



وسيطرت تشيلي ميداينا من البداية، ورغم المساحات الشاسعة التي تركها المنتخب السويدي بتباعد خطوطه، افتقدت المحاولات التشيلية الى اللمسة الاخيرة الناجحة، خصوصا عبر الكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي وارتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني.