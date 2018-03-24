تعادل سورية وقطر في بطولة الصداقة الدولية بالعراق اخبار الرياضة شارك

تعادل منتخب سورية مع نظيره القطري 2-2 في دورة الصداقة الكروية الودية السبت على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبهذا التعادل خرج المنتخب العراقي مستضيف البطولة من حسابات التتويج بها، لأنه لا يزال يملك مباراة واحدة مع المنتخب السوري، وذلك إثر خسارة أسود الرافدين في مباراتهم الأولى ضد قطر 3-2.



وفي العودة إلى تفاصيل لقاء اليوم، سجل المنتخب السوري أولاً عبر نجمه عمر السومة في الدقيقة 49 مستغلاً خطأً فادحاً من مدافع قطر محمد علاء.



وفي الدقيقة 58 عادل عبد العزيز حاتم، بعد تمريرة حاسمة من عبد الكريم لحسن، وسط وقوف كامل من الدفاع السوري، ثم عاد لحسن وقدّم كرة أخرى لنجم العنابي أكرم عفيف الذي لم يتوان عن زرع القبلة الثانية في مرمى إبراهيم عالمة حارس المنتخب السوري 72.



في الدقيقة 74 أعاد زاهر ميداني النتيجة إلى التعادل حين تناول كرة ممتازة من فهد اليوسف، لتنتهي المباراة 2-2.



وتبقى مباراة واحدة في البطولة بين منتخب العراق ونظيره السوري يوم الثلاثاء القادم.



وضمت تشكيلة منتخب سورية كلا من إبراهيم عالمة وعمر جنيات وعمر ميداني وجهاد باعور ونديم صباغ وزاهر ميداني وتامر حاج محمد ومحمود المواس وفراس الخطيب وفهد اليوسف وعمر السومة ويوسف قلفا وعلاء شبلي وعدي جفال وخالد مبيض.



وعلى منتخبنا الفوز بفرق أكثر من هدفين ليكون بطلا لها علما أن قطر تتصدر البطولة برصيد أربع نقاط ثم يأتي منتخبنا برصيد نقطة وأخيرا العراق دون أي نقطة.



يذكر أن تاريخ المواجهات بين نسور قاسيون والمنتخب القطري يشير إلى تفوق منتخب قطر بستة انتصارات مقابل خمسة لمنتخبنا وأربعة تعادلات علماً أن منتخبنا كان قد تفوق في المواجهة الأخيرة بثلاثة أهداف لهدف في تصفيات كأس العالم 2018. سيريانيوز 2018-03-24 19:19:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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