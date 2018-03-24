جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، نفيه احتلال تركيا لأراض سورية، فيما صرح بأن "أشقاء" الأتراك السوريين "يطالبون" القوات التركية بإحلال الأمن في سوريا.

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ونقلت وكالة الاناضول عن اردوغان قوله انه "لا يحق لأحد القول إن تركيا وقواتها تحتل سوريا، والغرب قدم أفضل الأمثلة على عمليات الاحتلال".

وأضاف الرئيس التركي أن "الجميع في سوريا ما عدا تركيا، يتواجدون هناك لنوايا وتكتيكات مختلفة"، وأكد: "سنكون في أقرب وقت إلى جانب أشقائنا الذين ترنوا أعينهم وقلوبهم إلينا على طول الحدود السورية".

وكان الجيش التركي اعلن في وقت سابق اليوم فرض السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بعد أسبوع من تحرير مركزها يوم 18 اذار نتيجة عملية غصن الزيتون العسكرية التي أطلقتها تركيا في 20 كانون الثاني بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر"، ضد المسلحين الأكراد.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتمركزت فيها مذ العام 2016 "وحدات حماية الشعب" الكردية، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

يشار الى ان انقرة اعلنت عدة مرات أنها ستطهر كامل المنطقة الحدودية بين البلدين من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، مشيرة الى أنها تعمل في الأرض السورية بدعوة من السكان المحليين الذين يعانون من اضطهادات المسلحين الأكراد.