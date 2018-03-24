بعد فترة من الثبات..غرام الذهب يسجل ارتفاعاً ويبلغ 17500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعاً، يوم السبت، حيث بلغ غرام الـ21 قيراط 17500 ليرة سورية ، وذلك بعد فترة من الاستقرار.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17500 ليرة للمبيع، وبـ17400 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ 15000 ليرة للمبيع، وبـ14900 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب مستقرا في الآونة الأخيرة حيث وصل اخر سعر للذهب عيار 21 قيراط منذ 3 الشهر الجاري إلى 17400 ليرة مبيع، و17300 ليرة شراء. سيريانيوز

2018-03-24 13:45:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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