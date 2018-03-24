تبنى مجلس حقوق الإنسان، يوم الجمعة، قرارين بإدانة انتهاكات السلطات الإسرائيلية في الجولان المحتل ورفض الاستيطان.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا، في بيان أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان، ان " القرار يرفض كذلك استمرار سلطات الاحتلال بممارسة الاعتقال التعسفي بحق أبناء الجولان المحتل".

واعتمد مجلس حقوق الانسان قرارين الأول يدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل ، والثاني رفض الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

و جدد مجلس الامن الدولي, في الاونة الاخيرة، رفضه الاعتراف بضم اسرائيل للجولان المحتل, واصفا قرار الضم بانه "باطل ولاغ".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالأغلبية مؤخرا، مشروع قرار حول الجولان ، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 حزيران 1967، ويؤكد عدم مشروعية فرض القوانين الإسرائيلية عليها والاستيطان الإسرائيلي فيها.

واحتلت إسرائيل الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضمه عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وقام العديد من المسؤولين الإسرائيلين بزيارة مواقع في الجولان المحتل منذ بدء الأحداث في سوريا.