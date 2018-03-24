سقط قتلى وجرحى، يوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة استهدف مدينة ادلب.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن الانفجار وقع عند دوار السبع بحرات في مدينة إدلب.

واشارت المصادر الى ان مشفى المحافظة في مدينة إدلب تعرض لاضرار نتيجة الانفجار.

من جهتها، تحدثت مصادر مؤيدة ان انفجار سيارة وقع بين مبنى البلدية و العيادات الخارجية داخل مدينة ادلب، ما اسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين.

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر تفجيرات، وكانت آخرها الشهر الماضي، حيث طالت التفجيرات عدة مناطق في ريف المحافظة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

كما تتعرض مناطق بريف ادلب لقصف بشكل يومي من الطيران النظامي والروسي، الامر الذي ادى الى سقوط ضحايا ودمار في الممتلكات الخاصة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.