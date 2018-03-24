أعلن الجيش التركي صباح يوم السبت، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في ريف حلب.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية، أن الجيش التركي قال في بيان صادر عنه أن قوات "غصن الزيتون" تتخذ تدابير احترازية من أجل ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى منازلهم.

وأضافت الوكالة ان "القوات التركية تجري تمشيطا لمنطقة عفرين بريف حلب، من أجل تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون".

و بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر"، منذ 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" ، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي ، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي ، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين ، يوم الأحد الماضي، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها، بعد حملة استمرت أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وهددت تركيا بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.

سيريانيوز