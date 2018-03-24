أعلنت هيئة الأركان التركية، يوم السبت، أن أمام الجيش التركي بضعة قرى في عفرين وبعدها سيكون وصل إلى أطراف حلب.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار قوله، أنه "بقي أمامنا بضعة قرى في عفرين، وبعدها نكون قد وصلنا حتى أطراف حلب عند بلدتي نبل والزهراء، وأحكمنا السيطرة على عفرين كاملة".

وتوعد رئيس الأركان التركية "بمكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

و بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر"، منذ 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" ، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي ، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي ، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين ، يوم الأحد الماضي، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها، بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وهددت تركيا بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.