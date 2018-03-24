أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، بخروج أكثر من 700 مدني من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، عبر معبر مخيم الوافدين.

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن "عدد من غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية وصل إلى 105 آلاف شخص".

وسبق ان أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن خروج أكثر من 4 آلاف مسلح مع عائلاتهم من حرستا في الغوطة الشرقية .

كما تحدثت وكالة الأنباء (سانا)، السبت، عن خروج دفعات جديدة من المدنيين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الشمالي من الغوطة .

وخرج خلال الفترة الماضية آلاف المدنيين بينهم محتجزين عبر الممرات الآمنة ، حيث تم نقلهم الى مراكز تابعة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18شباط الماضي، شن حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".