سقط ضحايا، يوم السبت، جراء انفجار استهدف رتلاً أمنياً شرق مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر.

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وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، ان "عبوة ناسفة استهدفت مسؤولا أمنيا كبيرا في الاسكندرية، مما اسفر عن مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص".

من جهتها، نقلت وسائل اعلام عن مصادر امنية وطبية قولها ان " انفجارا قويا هز منطقة بشرق مدينة الإسكندرية، أوقع قتيلا و3 مصابين، كما خلف أضرارا في سيارات ونوافذ بعدد من الشوارع".

وتحدثت وسائل اعلام مصرية ان مفخخة انفجرت في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، مما تسبب في خسائر في المباني والسيارات بالمنطقة.

وبحسب المصادر الإعلامية، فان الانفجار استهدف موكبا لمدير أمن الإسكندرية لكنه لم يُصب بأذى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

ويأتي الحادث بعد هدوء نسبي للتفجيرات التي تستهدف ارتال او مراكز امنية في عدة مناطق، في مقابل استمرار تكرار التأكيد الرئاسي على مواجهة الإرهاب لاسيما في سيناء.

ووقعت في مصر مؤخراً، عدة هجمات استهدفت قوات الأمن وتبناها "متشددون", ومنذ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية "، في عدد من المحافظات وخاصة سيناء.