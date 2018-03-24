سقط ضحايا، يوم السبت، جراء سقوط قذيفة على حي المزرعة بمدينة دمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "قذيفة صاروخية سقطت على صالة الفيحاء الرياضية في حي المزرعة ما تسبب بمقتل طفل وإصابة 7 آخرين بجروح".

من جهتها اكدت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق مقتل طفل واصابة ٦ اطفال بقذيفة على مدينة الفيحاء الرياضية في حي المزرعة.

وكانت قذائف سقطت، يوم الخميس الماضي، في عدة مناطق، بدمشق، اسفرت عن سقوط ضحايا.

ودمشق على وشك من الانتهاء من كابوس القذائف بعد سيطرة الجيش النظامي على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، والتي هي منصات لاطلاق الهاون والصواريخ على العاصمة، عقب حملات عسكرية ومعارك بدأت في شباط الماضي، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض، فيما لم يتبق في يد المعارضة من الغوطة سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".