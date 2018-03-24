أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، عن خروج أكثر من 4 آلاف مسلح مع عائلاتهم من حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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وأشارت الدفاع الروسية، في بيان لها، نشرته وكالة (سبونتيك)، الى ان "4979 مسلحاً خرجوا مع عائلاتهم من حرستا بالغوطة الشرقية".

ولفتت الوزارة إلى أن "أمن الخارجين مؤمن على طول الطريق من قبل مركز المصالحة الروسي وبمشاركة ممثلين عن جميعه الهلال الأحمر السوري".

وكانت وكالة (سانا) الرسمية أفادت، مساء الجمعة، بأن بلدة حرستا خالية من أي وجود مسلح بعد خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، شن حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".