أفادت وكالة الأنباء (سانا)، يوم السبت، بخروج دفعات جديدة من المدنيين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الشمالي من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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وأشارت الوكالة الى ان "الجيش النظامي بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، قام بتامين المحتجزين ونقلتهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق".

وخرج خلال الفترة الماضية آلاف المدنيين بينهم محتجزين عبر الممرات الآمنة ، حيث تم نقلهم الى مراكز تابعة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ ذ8 شباط الماضي، شن حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".