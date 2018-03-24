عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الجمعة، عن انزعاجه من الانتقادات الدولية بسبب العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في عفرين بريف حلب.

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ونقلت وكالات انباء عن مصدر في الرئاسة التركية قوله، ان إردوغان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، "بانزعاجه من المزاعم التي وصفها بغير الصحيحة حول العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين ".

وفرنسا من اشد الدول التي عارضت عملية "غصن الزيتون" في عفرين، واعتبرت التدخل التركي فيها "عدواناً"، في حين رفضت أنقرة هذه الاتهامات، وأكدت مرارا ان عملياتها تستهدف القضاء على الإرهاب، وبمجرد استعادتها ستسحب قواتها من المدينة وستسلمها إلى أصحابها الحقيقيين.

ودانت عدة دول مايجري في عملية عفرين، معربة عن قلقها من التطورات الحاصلة هناك، حيث أسفرت عمليات "غصن الزيتون" عن سقوط ضحايا، حيث يتهم الأكراد القوات التركية أنها المسؤولة عن قتل المدنيين، في حين تنفي أنقرة ذلك، مؤكدة أن عملياتها تستهدف مقاتلين أكراد تصفهم بالإرهابيين ، وسط توارد انباء عن نزوح الالاف من المنطقة.

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين ، يوم الأحد الماضي، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها، بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات "حماية الشعب الكردية" منها.

وهددت تركيا بامتداد عملية "غصن الزيتون" إلى كل الحدود، حتى القضاء على كامل "الإرهابيين"، على حد تعبيرها.