التعادل يحسم لقاء ألمانيا واسبانيا.. وإنكلترا تنهي العقدة الهولندية تحضيراً لروسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

انتهت المباراة الودية التي جمعت منتخب ألمانيا بمنتخب إسبانيا بالتعادل 1-1 اليوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح الماتادور الإسباني التسجيل بواسطة اللاعب رودريغو مورينو (6) ثم أدرك توماس مولر التعادل للمانشافت في الدقيقة 35.



وفي لقاء ودي آخر، تخلصت انكلترا من عقدتها أمام هولندا بالفوز عليها في امستردام 1-صفر.



وتدين انكلترا التي تعادلت في مباراتيها الوديتين السابقتين مع العملاقين الألماني بطل العالم والبرازيلي (بنتيجة واحدة صفر-صفر)، بفوزها الأولى على هولندا في مواجهاتهما الودية الست الأخيرة، الى جيسي لينغارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.



وتخوض انكلترا مباراة ودية أخرى ضد عملاق آخر الثلاثاء في لندن، هو المنتخب الايطالي الذي يغيب عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاما.



ويواصل المنتخب الانكليزي استعداده لمونديال روسيا بلقاء نيجيريا وكوستاريكا في 2 و7 حزيران قبل أن يبدأ مشواره الروسي ضد تونس في 18 منه ضمن المجموعة السابعة التي تضم بنما وبلجيكا. سيريانيوز 2018-03-23 20:53:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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