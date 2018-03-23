عمق منتخب الأرجنتين جراح إيطاليا التي لم تستوعب بعد صدمة الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بالفوز عليها 2-صفر الجمعة في لقاء ودي أقيم على "ستاد الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنكليزية، في غياب النجم ليونيل ميسي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وتحضرت الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة للقاء الثلاثاء الذي يجمعها في مدريد بإسبانيا، بينما تبقى ايطاليا في انكلترا لمواجهة أصحاب الأرض في ملعب "ويمبلي".



وتدين الأرجنتين بفوزها المستحق استناداً إلى الفرص التي حصلت عليها لاسيما في الشوط الأول، إلا أنها اصطدمت بتألق الحارس العائد مؤقتاً عن اعتزاله الدولي جانلويجي بوفون، إلى البديل إيفر بانيغا الذي دخل في الدقيقة 64 بدلاً من لياندرو باريديس وسجل هدف التقدم في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من جيوفاني لو سيلسو الذي شارك أساسياً في ظل غياب ميسي.



ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أكد مانويل لانزيني فوز الأرجنتين بهدف ثانٍ في الدقيقة 85 بعد تمريرة من غونزالو هيغواين العائد إلى المنتخب للمرة الأولى منذ 9 أشهر.



وتواصلت معاناة إيطاليا على الصعيد التهديفي، إذ سجلت ثلاثة أهداف فقط خلال آخر 630 دقيقة لعب، كما أنها لم تسجل أي هدف في ثلاث مباريات متتالية للمرّة الأولى منذ حزيران 2012.