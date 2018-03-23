تابع النجم محمد صلاح عزف سمفونياته الجميلة، الا انها لم تكن كافية هذه المرة لتطغى على إيقاع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في الوقت بدل الضائع، منحا أبطال أوروبا الفوز وديا على مصر 2-1 الجمعة في زوريخ، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2018 في روسيا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأمام جماهير غفيرة على ملعب "ليتسيغروند شتاديون" وتحت انظار رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني انفانتينو، سجل صلاح، نجم ليفربول الانكليزي، هدف الافتتاح لبلاده من تسديدة جميلة (56)، لكن رونالدو، نجم ريال مدريد الاسباني، رد برأسيتين متأخرتين منحتا بلاده فوزا في غاية الصعوبة.



ويتابع منتخب مصر اعداده للمونديال الثالث في تاريخه والاول منذ 1990، ويواجه اليونان بعد أربعة ايام. وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بمواجهة الاوروغواي والسعودية وروسيا المضيفة.



وضمن التحضيرات لمونديال روسيا 2018، تغلب المنتخب التونسي على نظيره الايراني 1-صفر على ملعب رادس أمام جمهور قليل، هي الأخيرة لنسور قرطاج على أرضهم قبل كأس العالم.



ويلاقي منتخب تونس كوستاريكا الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية، ضمن استعداداته للمشاركة الخامسة في المونديال بعد 1978 و1998 و2002 و2006.



ووقع نسور قرطاج في المجموعة السابعة الصعبة في المونديال الروسي، والتي تضم بلجيكا وانكلترا وبنما.



وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة 71، بعدما قام المهاجم التونسي وهبي الخزري بمجهود فردي جميل، فتخطى الدفاع وسدد كرة صدها الحارس علي رضا بيرانوند، ارتدت عن طريق الخطأ الى الشباك من ميلاد محمدي.