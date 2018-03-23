قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن الهجوم الذي وقع في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا ناجم عن "الإرهاب الإسلامي" وأسفر عن سقوط 3 قتلى و16 جريحا.

ونقلت وكالات أنباء عن الرئيس ماكرون، قوله في تصريحات صحفية أدلى بها عقب عودته إلى فرنسا من بروكسل، حيث شارك في أعمال قمة الاتحاد الأوروبي أن " بلادنا تتعرض اليوم لعمل إرهاب إسلامي... وقتل المهاجم 3 أشخاص وأصاب 16 آخرين، منهم اثنان في حالة حرجة ".

وأضاف ماكرون أن جهاز الأمن الفرنسي يدرس حاليا ادعاء "داعش" أنه يتبنى الهجوم في كاركاسون.

وكان مسلحاً اقتحم في وقت سابق من يوم الجمعة، سوبرماركت في بلدة تريب الفرنسية واحتجز رهائن ما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم شرطي جريح.

وسبق أن شهدت فرنسا اثنين من أكبر الهجمات الإرهابية، في وقت تعيش فيه دول أوروبية مخاوف من احتمال وقوع "هجمات إرهابية", وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي شهدتها عدة دول أوروبية تبنا عدداً منها تنظيم "داعش" الإرهابي.

سيريانيوز